Savona-Torino ancora chiusa: altra frana in movimento

A distanza di soli due giorni dalla sua riapertura, l'A6 Savona-Torino è stata nuovamente chiusa in entrambe le direzioni nel tratto tra Altare e il bivio con la A10. La decisione è stata intrapresa verso le ore 16.00, quando è scattato il piano sottoscritto in Prefettura che prevede l'interdizione dell'autostrada che collega Piemonte e Liguria qualora il monitoraggio della frana da parte della protezione civile dovesse evidenziare il superamento di alcune soglie di sicurezza. I vigili del fuoco hanno fatto sapere che al momento non sono franati detriti, massi o simili, ma il rischio sarebbe davvero concreto così come segnalato dai sensori posizionati nella zona in questione. Esattamente una settimana fa una porzione di circa 30 metri del viadotto è crollata all'altezza del km 122 nella zona di Altare a causa di una frana determinata dal maltempo di quei giorni.

"Piccolo effetto domino"

La scelta è stata spiegata da Luca Ferraris: " Piove dalle 8 di questa mattina e, dopo pranzo, abbiamo notato dei piccoli movimenti che, col perdurare della pioggia, intorno alle 15:30-16, hanno fatto scattare la chiusura come previsto da protocollo ". L'ingegnere della Fondazione Cima, intervenuto all'Agi, ha voluto sottolineare l'importante ruolo svolto dai sensori: " Se non li avessimo avuti, avremmo dovuto chiudere questa mattina, mentre - grazie al puntuale sistema di monitoraggio che ci consegna in tempo reale i dati di pioggia e movimenti franosi - abbiamo guadagnato 8 ore di scorrimento in autostrada ". A essersi mossa è " una piccola porzione di frana che si muove a velocità importanti " e che potrebbe " provocare un piccolo effetto domino ".

L'esperto ha comunque puntualizzato per tranquillizzare: " Siamo lontani da un possibile collasso, anche se ogni frana ha un comportamento a sè: per questo si procede con la chiusura ". Il comportamento della frana è paragonabile a quello di una spugna: " Comincia a cedere quando si riempie d'acqua. E lì piove da questa mattina ".