Schiaffi allo studente in aula: denunciato il professore

Avrebbe invitato più volte l'alunno a stare seduto in maniera composta al banco. Ma all'ennesimo rifiuto del ragazzino, il professore avrebbe reagito tirandogli uno schiaffo. Ora l'insegnante, un 60enne, è stato denunciato dai genitori della vittima.

L'episodio si sarebbe verificato ieri mattina durante una lezione di cucina all'istituto alberghiero Saffi di Firenze. Da quanto riferito alle forze dell'ordine che stanno ricostruendo il fatto, l'alunno di 14 anni si sarebbe seduto in modo scomposto in aula, alzando anche le braccia per stirarsi. Una posizione poco rispettosa che il docente avrebbe più volte fatto notare al ragazzo: il 60enne avrebbe infatti chiesto in diverse occasioni allo studente di mettersi seduto in maniera corretta e seguire la lezione. Ma non sarebbe cambiato nulla.

L'insegnante, dopo l'ennesima richiesta finita nel vuoto, si sarebbe quindi diretto verso il suo alunno e gli avrebbe tirato uno schiaffo. Così il 14enne ha subito avvertito i genitori: " Il prof mi ha picchiato, venite subito ", ha spiegato al padre. L'uomo ha quindi dato l'allarme alle forze dell'ordine che si sono precipitate a scuola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Campo di Marte che si sono messi al lavoro per ricostruire quanto accaduto poco prima in classe. Nel frattempo, i familiari del giovane hanno accompagnato il 14enne in pronto soccorso dove è stata indicata una prognosi di due giorni.

" Un professore così violento non dovrebbe stare a scuola. Mi auguro che sia allontanato quanto prima ", ha dichiarato la madre del 14enne al Resto del Carlino. Secondo quanto riferito dalla donna, il figlio si sarebbe " stiracchiato " durante la lezione e il professore avrebbe reagito prima dicendo al giovane " Hai alzato la mano? Ora alza anche l’altra… ", e poi tirandogli lo schiaffo. " Quest’insegnante - ha continuato la mamma, - in un primo momento ha pure cercato di minimizzare. Poi, invece, ha dovuto ammettere di aver tirato un bello schiaffone ad un ragazzino sempre così calmo e pacato. Non ha fatto niente di male. Mio figlio è educato ". Nessuna dichiarazione invece è stata rilasciata dal docente.