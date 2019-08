Spuntano gli sciacalli: post contro Nadia Toffa

Sciacalli che in queste ore scrivono e postano sulla morte di Nadia Toffa, magari anche per sfruttare l'immagine de la "Iena" deceduta oggi.

Difficile definirli con parole differenti da queste. Solo humor nero? In caso, davvero di pessimo gusto. Sui social network sono comparsi post e "meme", alcuni anche associati all'azienda di onoranze funebri "Taffo" che ha smentito il suo coivolgimento in simili immagini, denunciando l'appropriazione indebita del proprio brand e annunciando provvedimenti. In un post la conduttrice è diventata "Nadia Taffo", con tanto di claim "Benvenuta in famiglia". In un altro viene collegata alla vendita di una "protesi odontoiatrica in ceramica causa cessata attività".

"S tanno usando il nostro nome per post meschini circa la morte di #NadiaToffa. Non è opera nostra - hanno fatto sapere su Facebook -, seguiranno denunce".