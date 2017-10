Sisma, quel provvedimento ​che potrebbe ridare casa a Peppina

Nonna peppina ora potrebbe avere una speranza. Dopo i suoi appelli alle istituzioni nazioni e al Papa, dopo le sue lacrime e la decisione del tribunale del Riesame di sbatterla fuori dalla sua casetta di legno (abusiva, ma di necessità), ora un'apertura arriva dal nuovo commissario per la ricostruzione, Paola De Micheli.

In una intervista al Messaggero, oggi il deputato Pd dice chiaramente che "c'è la possibilità" che Peppina torni nella sua casa a San Martino di Fiastra. Un decreto in approvazione, infatti, dovrebbe mettere al sicuro chi si è attrezzato da solo per contrastare i ritardi della burocrazia. "Se lo Stato ci mette troppo a far partire la ricostruzione o a trovare una soluzione alternativa, allora meglio far da soli", è stato il ragionamento di molti terremotati. Che si sono ritrovati però a realizzare costruzioni spesso abusive, perché senza i necessari permessi. " Il provvedimento prevede due possibilità - spiega la De Micheli - Primo, chi è organizzato con una casa mobile, la potrà tenere se rispetta tutti vincoli, paesaggistici e di edificabilità, quindi rinuncia alla casetta e al contributo di autonoma sistemazione. Una volta realizzata la ricostruzione della sua abitazione, la casa mobile sparisce ". Mentre la seconda opzione " riguarda le strutture fisse per le quali è possibile chiedere una regolarizzazione rinunciando alla casette e al contributo per la ricostruzione. Ma devono sempre rispettare i criteri edilizi e paesaggistici. Non è una sanatoria, ma una riapertura dei tempi che già erano previsti nei testi di legge ".