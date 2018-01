Smette di allattare la figlia e la lascia morire di fame: "Frutto di un tradimento"

Dopo aver confessato al marito che la bambina appena nata era il frutto di un tradimento, una 26enne ha deciso di smettere di allattarla, facendola morire di fame.

La 26enne Ruby Stephens, residente a Gainesville, in Florida (Stati Uniti), è stata condannata all'ergastolo per l'omicidio, avvenuto nel 2014, di sua figlia. La donna aveva da poco partorito la bambina, quando ha deciso di confessare al marito che quella appena nata non era sua figlia, ma di un altro uomo. Dalla confessione sono nati forti litigi tra i coniugi che hanno portato la donna alla drastica decisione.