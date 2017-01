Sollievo in Gran Bretagna, la regina Elisabetta torna in pubblico

Grande sollievo in Gran Bretagna dove la regina Elisabetta II è riapparsa in pubblico dopo un mese di assenza per "un forte raffreddore", come riferito direttamente da Buckingham Palace.

La regina si è recata quest'oggi nella chiesa di di St. Mary Magdalene, vicino alla sua residenza di Sandringham, nel Norfolk, dove è rimasta nelle ultime settimane con il principe Filippo.

Aveva fatto preoccupare e non poco il fatto che la sovrana avesse saltato sia la messa di Natale sia quella di Capodanno, cosa del tutto insolita per lei e inoltre era stato cancellato il consueto viaggio in treno per Sandringham, dove la regina è solita trascorrere le vacanze di Natale, preferendo il viaggio in elicottero.

A Capodanno la principessa Anna aveva dichiarato che la regina stava "meglio" e si stava riprendendo dall'influenza ma oggi, arrivata in chiesa sorridente e con indosso un abito azzurro, un intero popolo è stato rassicurato sulle condizioni di salute dell'amata sovrana.