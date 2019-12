Le squadre di specialisti per smascherare i finti migranti minori

Squadre di specialisti per valutare l'età dei migranti richiedenti asilo non accompagnati da adulti. In questo modo il Friuli Venezia Giulia vuole combattere le truffe dei cosiddetti Msna (minori stranieri con accompagnati). " La Regione metterà in campo squadre di specialisti che, su esplicita richiesta da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, stabiliranno con esattezza l'età dei migranti non accompagnati da adulti, sprovvisti di documenti, che si sono dichiarati minorenni ", hanno annunciato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il suo vice Riccardo Riccardi.

IlGiornale.it aveva documentato la truffa dei migranti minori proprio nella Regione che confina con la Slovenia (guarda il reportage). Erano stati alcuni richiedenti asilo a spiegare che tra loro, in strutture che costano dai 70 ai 100 euro al giorno per migrante, si nascondono finti 17enni: " Alcuni di loro non hanno i capelli", "C'è chi ha almeno 35 anni ", ci avevano raccontato. " Ci sono casi eclatanti - aveva spiegato Antonio Calligaris, consigliere regionale Lega in Fvg -. Pakistani e Afghani si dichiarano minorenni ma, molto spesso, sono dei palesi 40enni ". Ma, avevamo scoperto, dei 498 Msna registrati nel terzo trimestre del 2018 in Friuli Venezia Giulia, il 93,8% ha tra i 16 e i 17 anni.

Le verifiche sull'eta dei migranti sono sempre state problematiche: nella maggior parte dei casi lo Stato si accontenta di quanto dichiarato dagli stranieri che arrivano in Italia e solo poche volte sono svolti controlli più approfonditi. Anche gli accertamenti socio-sanitari non restituiscono dati perfetti e così i casi vengono chiusi. E grazie a questo sistema pieno di pecche, i migranti si dichiarano minorenni e finiscono in strutture di accoglienza con tutti i benefit. A spesa dei contibuenti, ovvio. Ora però la Regione si è stancata e ha deciso di mettere altre forze in campo per smascherare i truffatori.

Così è nata l'idea dei "team multidisciplinari, uno per ognuno dei quattro territori di riferimento delle Prefetture. Saranno composti da professionisti del servizio sanitario regionale: un assistente sociale, un pediatra con competenze auxologiche, un neuropsichiatra infantile o uno psicologo dell'età evolutiva, un mediatore culturale e un case manager ", ha dichiarato Fedriga. Le squadre di specialisti " procederanno con un approccio multidisciplinare alle valutazioni socio-sanitarie ": colloqui, visite auxologiche, consulenze e indagini anche radiologiche. Insomma, una moltitudine di test per valutare al meglio l'età. Naturalmente rimarrà sempre un margine di errore, che sarà indicato sulla relazione multidisciplinare da inviare all'autorità giudiziaria, ma i controlli si faranno più serrati.