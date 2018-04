Superenalotto, esce il 6: jackpot da 130 milioni. Ecco dove è il fortunato

La fortuna bacia Caltanisetta. La sequenza di numeri che la dea bendata ha deciso di premiare sono: 12,23,39,54,72,73 - Jolly 53 - SuperStar 75. Detto così potrebbe non significare nulla. Se non fosse che chi ha puntato su quei numeri si porterà a casa la "modica" cifra di 130 milioni di euro. La sestina vincente è stata estratta stasera e consegna un jackpot da sogno: 130 milioni di motivi per essere felici. Il SuperEnalotto ha dichiarato di non conoscere ancora il fortunato vincitore, e c'è da credere che non anrà a sventolarlo presto ai quattro venti. Ad oggi si tratta del jackpot più alto al mondo, oltre ad essere la quinta vincita più alta mai assegnata in 20 anni di storia di Superenalotto.

Il punto vendita in cui è stato piazzato il colpo è la Totocalcio Superenalotto Edicola Totip Tris Uno situato in via Vitaliano Brancati 15 a Caltanissetta. È una schedina 2 pannelli ad assicurare la vincita che risulta essere la prima con punti sei dall'inizio del 2018. In Italia il sei mancava dal 1 agosto 2017. In quell'occasione a Caorle (Venezia) furono 77,7 i milioni di euro vinti.

Da quando 20 anni fa è nato il Superenalotto, sono 119 le vittorie a 6 cifre. Il Jackpot più alto mai assegnato, conseguito il 30 ottobre 2010, era di 177.729.043,16, ma diviso in 70 quote - del valore di oltre 2,5 milioni di euro ciascuna - in 33 diversi comuni d'Italia.

Al secondo posto invece il Jackpot da 163.538.706,00, realizzato a Vibo Valentia il 27 ottobre 2016. La più alta vincita assegnata ad una sola persona. Sul terzo gradino del podio si colloca la vincita di Bagnone - un comune italiano di poco più di 1.800 abitanti della provincia di Massa-Carrara - del 22 agosto 2009. Un fortunato vincitore si aggiudicò il Jackpot del valore di 147.807.299,08. Al quarto posto, il 9 febbraio 2010, furono centrate due vincite con punti 6. Emilia Romagna e Toscana si divisero il Jackpot da 139.022.314,64.