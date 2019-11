Taranto, gli ambientalisti: "Chi produce acciaio finisce indagato"

" Vogliamo puntare il faro su quello che secondo noi è il vero problema dello stabilimento siderurgico e cioè la salute e l'ambiente " ha dichiarato a IlGiornale.it Massimo Castellana dell'associazione "Genitori Tarantini" che oggi si è riunita con l'associazione ambientalista Peacelink e alcuni medici di Taranto che vivono ogni giorno, nelle corsie d'ospedale, il problema dei malati. Gli ecologisti hanno incontrato gli organi di informazione.

I genitori tarantini ricordano l'importanza dell'articolo 32 della Costituzione italiana, secondo cui " La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge ". La salute è un diritto fondamentale dell'individuo, ma questo a Taranto è stato per troppo tempo dimenticato.

" Anche i lavoratori devono poter lavorare in un ambiente salubre, in dignità e in sicurezza " ricorda Castellana. Il problema, infatti, non è solo dei cittadini, ma, allo stesso tempo, è dei dipendenti della fabbrica siderurgica che oltre a produrre acciaio, produce malati e morti anche tra i propri dipendenti o i loro famigliari.

" I bambini sono come gli adulti a Taranto, c'è una maggiore incidenza di malattie qui ", ha dichiarato a IlGiornale.it Patrizio Mazza, ematologo dell'ospedale "Santissima Annunziata" di Taranto. " L'inquinamento porta malattie con la durata di esposizione. C'è un problema importante perché c'è un fatto genetico di predisposizione che probabilmente deriva da tutto quello che i genitori del bambino appena nato hanno subito nel corso del tempo e quindi ci sono già nei genitori le premesse perché nei figli possano venire prima i tumori. È questo il pericolo e si potrà avere una esplosione nei prossimi anni. L'organismo umano mette in atto dei sistemi di riparazione - ha continuato Mazza - ma se danneggiato il dna non ripara più. L’unica cosa da fare è smettere di inquinare ".