Tensione tra Italia e Francia dopo il blitz a Bardonecchia

Sale la tensione tra Italia e Francia dopo il blitz di ieri sera nella stazione piemontese di Bardonecchia dove la polizia francese ha fatto irruzione per controllare le urine di un migrante ritenuto spacciatore.

Dopo le polemiche e le dure condanne da tutto il mondo politico - Matteo Salvini è arrivato a chiedere l'espulsione dei diplomatici d'Oltralpe - il ministero degli Esteri italiano ha convocato alla Farnesina l'ambasciatore francese a Roma, Christian Masset.