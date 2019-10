Tenta una rapina con lo spray urticante: fermato minorenne

Una tentata rapina da parte di un ragazzo minorenne nei confronti di altri giovani. E’ accaduto a Saronno (Varese), nei pressi della stazione ferroviaria di piazza Cadorna, nel tardo pomeriggio di lunedì.

L’adolescente, 17 anni, tunisino, ha tentato, in concorso con un altro soggetto, di commettere una rapina utilizzando uno spray urticante ai danni di altri ragazzi.

Ma la rapina è rimasta appunto allo stadio del tentativo perché gli agenti della polizia locale sono riusciti a bloccare il nordafricano. Il fermato è risultato essere privo dei documenti d'identità e di soggiorno: identificato, è stato deferito alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Milano e affidato ad una comunità in via provvisoria.

Il diciassettenne dovrà rispondere del reato di soggiorno irregolare nello Stato e di tentata rapina. Il suo complice, anch’egli giovanissimo, è invece riuscito a dileguarsi anche se qualche passante l’ha riconosciuto: sono in corso le indagini per rintracciarlo.

Le vittime, grazie al pronto intervento della polizia locale, non hanno riportato lesioni.