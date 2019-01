Terrorismo, blitz in Sicilia. Due estremisti tunisini in fuga: "Fanno propaganda jihadista"

Sono Ahmed Khedr e Khaled Ounich, tunisini di 32 e 31 anni, i due capi in fuga dell'organizzazione accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Inoltre, sarebbero sempre loro – secondo le indagini del Ros e dei magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Palermo - i soggetti vicini ad ambienti jihadisti.

Khedr e Ounich, 31 anni di Zahra svolgevano principalmente la loro attività criminale in Tunisia, in un ruolo apicale all'interno dell’organizzazione criminale. Khedr è stato riconosciuto dal pentito tunisino le cui dichiarazioni hanno dato un contributo decisivo all'inchiesta, manifestando la volontà di impedire che entrasse "un esercito di kamikaze in Italia".

Nella giornata di oggi, infatti, i carabinieri del Ros di Palermo, Trapani, Caltanissetta e Brescia hanno eseguito il fermo di 8 indagati ritenuti responsabili a vario titolo di istigazione al terrorismo, associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina e al contrabbando. I pm contestano operazioni di ingresso illegale di immigrati clandestini e attività abusiva di intermediazione finanziaria, il tutto commesso con l'aiuto di un gruppo criminale internazionale.