Terrorismo, espulsi due stranieri: "Pericolosi per il Paese"

Pericolosi per lo Stato. Così due giovani stranieri sono stati espulsi dall'Italia. Lo ha fatto sapere il Viminale che ha anche spiegato che " si tratta di un marocchino 24enne, residente a Torino, Mohamed Bendafi, e un 19enne bengalese, Jounayed Ahmed, residente a Padova ".

Secondo quanto spiegato dal ministero dell'Interno, le due espulsioni sono dovute a motivi di sicurezza dello Stato. Il marocchino infatti " è risultato attivo su diverse piattaforme di social media: alcuni video da lui condivisi su Facebook sono stati rimossi dallo stesso social network perché contenenti espliciti inviti a recarsi in Siria per unirsi a gruppi jihadisti ". Attraverso i social quindi il 24enne residente a Torino cercava di invogliare i giovani a partire per la Siria. Dalle indagini inoltre è emerso che il marocchino " aveva intrapreso un percorso di radicalizzazione ed era collegato a un connazionale, tratto in arresto dallo stesso Ros (Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, ndr) a d aprile 2017 nell'ambito dell'operazione 'JBook Primo' e condannato per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere ".

L'altro giovane espulso invece è un bengalese " di professione imam e insegnante di religione presso l'associazione culturale islamica 'Bangladesh Cultural Center' di Padova ". Lo scorso novembre, il 19enne era stato sottoposto dalla Digos all'obbligo di dimora perché " indagato per maltrattamenti nei confronti di minorenni e abuso di autorità, per le modalità con cui teneva le lezioni coraniche nel centro ". Il bengalese, insieme ad un suo connazionale, aveva creato un clima di terrore tra i bambini. I due usavano metodi di insegnamento violenti con botte, percosse e minacce ai piccoli studenti. " Lo straniero - fa anche sapere il Viminale - è risultato connotato da una visione radicale dell'islam ".

I dati

Due espulsioni che mostrano il pugno duro del Paese nella lotta al terrorismo. Negli ultimi giorni, la paura è tornata a dilagare in tutta Europa. Dopo gli attacchi al London Bridge e a L'Aia, le misure di sicurezza si fanno ancora più stringenti. In Italia il livello di allerta non si è mai abbassato e strade, monumenti, piazze e palazzi continuano ad essere sorvegliati constantemente da esercito e forze dell'ordine. E non si allenta neanche il controllo sugli stranieri presenti nel Paese. Lo dimostrano gli ultimi episodi e i dati riportati dal Viminale. Dal 2015 a oggi, sono state eseguite 454 espulsioni, di cui 91 nel 2019. Nel 2018 sono stati registrati 126 allontanamenti, mentre erano stati 105 nel 2017.