Attacco anche in Olanda: "Diverse persone accoltellate"

Non si fa nemmeno in tempo a piangere le vittime di Londra di questo pomeriggio, che c'è stato un nuovo attentato. Un uomo tra i 45 e 50 anni, ora in fuga, ha accoltellato diversi passati a La Aia, città sede del parlamento olandese e del governo dello Stato. Stando a quanto riferisce l'agenzia Reuters che cita fonti di polizia, tre persone sono rimaste ferite nel corso di un attentato in una strada centrale, in una delle vie dello shopping. L'accoltellamento è avvenuto sulla Grote Marktstraat. L'aggressore, infatti, avrebbe accoltellato un numero ancora non precisato di persone che si trovavano nel negozio di Hudson's Bay nel Grote Mark.

L'attentatore, un uomo fra i 45 e 50 anni, è ancora in fuga. L'attacco arriva a poche ore di distanza da un episodio di terrorismo avvenuto sul London Bridge a Londra, che ha causato la morte di due persone. Il killer, che indossava un finto giubbotto esplosivo, è stato in quel caso ucciso dalla polizia dopo essere stato bloccato dai passanti.

La polizia, spiega il quotidiano de Volskrant, è sulle tracce di un "uomo dalla pelle leggermente scura" di età compresa tra i 45 e i 50 anni, con indosso una maglia nera, sciarpa e pantaloni da jogging grigi. L'aggressore avrebbe accoltellato un numero ancora non precisato di persone che si trovavano in una zona commerciale della città, molto frequentata anche per il "black friday". Una fonte ben informata della polizia riferisce che le vittime sembrano essere state scelte a caso.

I servizi di soccorso e le forze di sicurezza stanno presidiando la zona, mentre un elicottero della polizia si trova in questo momento a sorvolare la città.