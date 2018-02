Texas, per San Valentino pranza con le ceneri della moglie

Ha perso la moglie ma vuole comunque festeggiare San Valentino. La fotografia di un uomo seduto al tavolo di un ristorante che pranza con le ceneri della consorte defunta ha commosso il web.

Per molti il giorno di San Valentino è un'occasione per scambiarsi regali e promosse d'amore. Ma per chi ha perso la persona amata può trasformarsi in un momento di dolore. Un uomo di Corpus Christi, in Texas, ha deciso di celebrare la festa degli innamorati in un modo singolare. Nonostante abbia perso la moglie, è evidente che il suo amore per lei non è finito.