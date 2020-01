Neonata muore nel lettone: forse schiacciata dalla mamma

Tragedia nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 gennaio a Torino, dove una neonata di soli due mesi è morta nel sonno. La piccola stava dormendo nel lettone insieme alla mamma. Sarebbe forse stata quest’ultima, involontariamente, a schiacciarla. Questa la terribile dinamica che avrebbe portato al decesso della bimba, avvenuto lo scorso martedì 7 gennaio all’interno di un campo nomadi in via Germagnano a Torino. All’inizio gli inquirenti avevano subito pensato a un caso di Sids, la sindrome della morte in culla, tristemente nota per i vari episodi avvenuti. Sindrome per la quale il neonato muore senza che i medici riescano a spiegarne il motivo. Solitamente colpisce i bambini tra un mese e un anno di età. In questo caso invece sarebbe anche peggiore la tragedia. La bambina sarebbe morta perché schiacciata dalla mamma mentre entrambe stavano dormendo, attaccate l’una all’altra. Appena la madre si è resa conto del fatto che sua figlia non respirava ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul luogo sono giunti il personale sanitario del 118 e una volante della polizia. Purtroppo quando sono arrivati i soccorritori per la bambina non vi era più nulla da fare. A niente sono valse le operazioni effettuate per cercare di rianimare la piccola.

La piccola morta per asfissia posizionale

La prima supposizione era stata quella della morte in culla, ma i risultati dell’autopsia eseguita nella giornata di ieri dal medico legale Roberto Testi, su disposizione della procura della Repubblica di Torino, rivelerebbero una fine anche peggiore: asfissia posizionale. Potrebbe essere stata la mamma, con la quale la bimba dormiva nel letto matrimoniale, ad averla schiacciata involontariamente durante il sonno. Non è quindi escluso che la piccola possa aver smesso di respirare magari mentre si trovava appoggiata a uno dei genitori. Una ipotesi questa che rientra comunque nella Sids. Forse la madre della bambina si è girata mentre stava dormendo e, senza accorgersene, l’ha soffocata, impedendole di respirare.

Altri due casi recenti

Lo scorso ottobre un fatto del tutto simile si era verificato a Genova. Una neonata di circa un mese era infatti deceduta mentre stava dormendo nel letto con la sua mamma. Sempre nel capoluogo ligure un’altra tragedia era avvenuta nel mese di maggio. I genitori di una neonata di due mesi si erano accorti che la figlia nella culla non respirava più e avevano allertato i soccorsi. Anche in questo caso si era parlato di Sids. Il decesso avviene durante il sonno e anche gli esami effettuati post-mortem non sono in grado di spiegarne il motivo. Circa il 90% dei casi avviene prima dei sei mesi di età, con un picco tra i due e i quattro mesi. Se soccorsi immediatamente, alcuni neonati possono salvarsi, ma è comunque molto alto il rischio di lesioni cerebrali permanenti e disabilità.