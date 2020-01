Aggressioni al pronto soccorso: a Torino arriva la vigilanza armata

" Siamo in guerra", "Abbiamo paura ". Lo continuano a ripetere i medici e gli infermieri degli ospedali di tutta Italia. Personale sanitario, volontari e addetti alla sicurezza che sempre più spesso finiscono nel mirino di pazienti senza controllo.

Negli ultimi tempi, sono state prese di mira anche le ambulanze, colpite da oggetti lanciati dai balconi o da petardi. E così a Napoli, tra le città più colpite, sono arrivate le tanto promesse telecamere sui mezzi di soccorso. " Abbiamo messo in servizio la prima ambulanza pienamente attrezzata per il controllo esterno, per il controllo interno e con un pulsante di collegamento con le centrali della polizia e dei carabinieri '', aveva dichiarato pochi giorni fa il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Inoltre, un operatore per ogni ambulanza avrà anche una bodycam nella giacca che gli permetterà di filmare tutto quello che accade nel corso di un intervento.

E ora altre novità arrivano dal Piemonte. Da febbraio, tutti i Pronto Soccorso dell'Asl Città di Torino saranno dotati di servizio di vigilanza armata. Lo ha disposto il Commissario dell'Asl, dottor Carlo Picco, che ha voluto il servizio in tutti i pronto soccorso aziendali (Maria Vittoria, Martini, Oftalmico e San Giovanni Bosco) in seguito " all'incremento preoccupante delle aggressioni nei confronti degli operatori sanitari e degli utenti ". Come riporta La Stampa, nel 2019 il Servizio Prevenzione e Protezione ha ricevuto dai dipendenti 87 segnalazioni di aggressione (verbale, fisica o comportamento minaccioso), contro le 67 dell'anno precedente. Un incremento del 30%.