"Vermi sulla pizza". E il cliente viene condannato per la recensione

Pizza con funghi, salsiccia e... una manciatina di vermi. Appena qualcuno, tanto per gradire un condimento plus. E un conto salato. Anzi, salatissimo.

È il racconto di una "disavventura culinaria" che ha coinvolto un ignaro cliente e il gestore di un locale di Montagnana, un piccolo comune in provincia di Padova. Stando a quanto si apprende da Il Mattino di Padova , i fatti risalgono all'ottobre del 2013 ma la vicenda, finita sul banco del tribunale di Rovigo, si è conclusa soltanto ieri.

Tutto comincia una sera d'autunno. Una comitiva di amici decide di trascorrere una serata in trattoria. Quattro chiacchiere, un buon vino e dell'ottimo cibo. O almeno, questi erano i piani prima che R.D., il protagonista della storia, si accingesse a consumare una pizza alla boscaiola arricchita con un ingrediente decisamente inaspettato: i vermi. Rientrato a casa, lo sventurato cliente descrive l'esperienza vissuta su un notorio portale di recensioni concernenti hotel, alberghi e, più in generale, locali di intrattenimento.

" Siamo andati con la compagnia qualche settimana fa e sinceramente ci siamo stupiti. - avrebbe scritto l'utente - Abbiamo trovato un ambiente bello, caldo e molto caratteristico, ma i prodotti erano pessimi! Tagliere di salumi con uno speck osceno. Addirittura una pizza con salsiccia e porcini con i vermi" . Apriti cielo.

Appresa la notizia del commento negativo, il gestore del locale decide di querelare per diffamazione il cliente. Inutile dire che la vicenda è finita in tribunale a Rovigo con una battaglia legale tra le parti che si è protratta per più di sei anni. Soltanto ieri mattina, infatti, il giudice incaricato del caso ne ha decretato la conclusione. E come è finita? Con una condanna per il recensore che, oltre ad incassare l'accusa, è stato multato di mille euro per risarcimento danni nonché obbligato a farsi carico delle spese di cancelleria per un ammontante complessivo di 5000.

Be', non c'è che dire, difficile da digerire.