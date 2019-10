L'allarme dei medici: "Il 50% dei detenuti stranieri colpito da Tbc latente"

Scatta l'allarme tubercolosi nelle carceri italiane, un dato che emerge con chiarezza dagli studi condotti dalla Società italiana di Medicina e Sanità penitenziaria (SimsPe).

L'occasione per il confronto tra gli esperti è quella del XX Congresso nazionale Agorà penitenziaria 2019, che ha radunato oltre 200 partecipanti, i quali hanno raggiunto Milano da ogni parte dello Stivale.

Presieduto dal dott. Roberto Ranieri, l'evento, intitolato "Il carcere è territorio", è in corso presso l'Auditorium Testori del Palazzo Lombardia. L'occasione importante di confronto tra gli specialisti consente di tracciare un quadro della situazione di sanità e salute negli istituti penitenziari di tutto il Paese e di rilevare dei preziosi dati a riguardo.

Da un lato si registrano i rallentamenti nella diffusione dell'epatite C (anche se tuttora risulta l'infezione più diffusa tra i carcerati) e del virus dell'Hiv, dall'altra un incremento dei casi di tubercolosi.

Grazie ai dati diffusi dal Ministero della giustizia, sappiamo che oltre un terzo della popolazione carceraria è straniera. Se a questo aspetto si aggiungono il collasso di numerosi sistemi sanitari all'estero e gli spostamenti delle persone si può comprendere perchè i tassi di tubercolosi latente siano più alti dietro le sbarre che nel territorio in generale. In Italia è stimato un tasso dell'1-2% di tubercolosi cosiddette "latenti", ovvero relative a portatori non colpiti dal male. Per contro, in carcere la percentuale aumenta al 25% con picchi del 50% quando ci si riferisce a detenuti stranieri.