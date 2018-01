Venezia, una frittura e 4 bistecche: il conto è da mille euro

Un altro scontrino salato per alcuni turisti in gita a Venezia. Questa volta a denunciare il conto esoso è stato un gruppo di studenti giapponesi che dopo aver consumato una frittura mista e quattro bistecche ha pagato 1.100 euro. Il tutto è accaduto in un'osteria di calle dei Fabbri. Così i clienti hanno deciso di denuniare quanto accaduto alla Questura di Bologna. E a testimoniare quanto accduto c'è anche la transazione per pagare il conto con carta di credito.



"I sette ragazzi hanno pagato con carta di credito e hanno presentato prova di quanto accaduto", spiega al Corriere il portavoce del Gruppo, Marco Gasparinetti. Di fatto adesso potrebbe scattare un controllo da parte della Questura di Venezia sul locale. Intanto c'è chi segnala sui social le pessime recensioni sull'osteria. In tanti tra i commenti si lamentano di avre pagato troppo per quanto mangiato. Infine va sottolineato che altri tre ragazzi della stessa comitiva hanno mangiato altrove. Risultato? Tre piatti di pasta al pesce pagati 350 euro.