Vestì la divisa delle SS: perdonato il comandante dei vigili

Un anno dopo, torna in servizio. Tutto dimenticato il brutto episodio, la divisa nazista, le polemiche e i commenti poco istituzionali. Giorgio Piacentini, comandante dei vigili di Biassono, comune di poche anime in Brianza, è stato rimesso al suo posto "con la medesima responsabilità del passato" dopo che un anno fa si era fatto ritrarre in una foto con la divisa delle SS.

Il sindaco di Biassono, Luciano Casiraghi, era stato costretto a prendere un provvedimento e a degradarlo. Oggi, però, tutto torna come prima e a Capodanno, come ricorda il Giorno, tornerà in servizio con lo stesso grado di un anno fa. Negli ultimi 356 giorni, infatti, Piacentini aveva lavorato senza i vantaggi economici che derivano dall'essere il comandante dei vigili urbani del comune. Ma ora secondo il primo cittadino "l’opera di Piacentini in questo periodo sia stata positiva" e "per questo gli abbiamo rinnovato l’incarico con la medesima responsabilità del passato".

Tutto nacque da una foto su Facebook postata dall'imprudente Piacentini. L'immagine fece il giro non solo dei quotidiani locali, ma anche di quelli nazionali. Costringendo l'amministrazione a prendere un provvedimento. Il comandante si difese dicendo di far parte di una associazione storica appassionata di oggetti militari, tra cui le divise. E in effetti portò a sostegno della tesi anche altre immagini che lo ritraevano vestito con uniformi degli alleati. Non un nazista, insomma.

A gettare benzina sul fuoco, però, erano stati anche alcuni commenti scritti dallo stesso Picentini a corredo della foto su Facebook. "Basterebbe una compagnia di questa a sistemare le cose", digitò il comandante. Che addirittura disse di voler proporre "al sindaco di adottarla".