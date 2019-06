Vicenza, 17enne ferisce docente che lo sorprende con uno spinello

Sorpreso a fumare uno spinello nel cortile di una scuola professionale di Vicenza, aggredisce il professore dopo che quest'ultimo aveva deciso di segnalare l'accaduto.

L'episodio si è verificato durante lo scorso giovedì, ed ha visto coinvolti due ragazzini di 16 anni ed un 17enne. È stato quest'ultimo a rendersi protagonista delle violenze nei confronti del docente, un 44enne vicentino.

Dopo essersi conto di che cosa stava accadendo, l'uomo, che aveva appena concluso una lezione, ha utilizzato il proprio telefono cellulare per segnalare il fatto alle forze dell'ordine. Ciò ha mandato su tutte le furie il 17enne, che ha prima insultato l'insegnante dandogli del "bastardo" , come riportato da "VicenzaToday", per poi passare alle maniere forti. L'adolescente si è infatti scagliato contro il professore, strappandogli la camicia e provocandogli delle ferite ad un braccio, che hanno iniziato a sanguinare.

Gli uomini della questura di Vicenza sono intervenuti sul posto ed hanno provveduto a fermare i tre ragazzini. Uno dei due 16enni ha ammesso di essere il possessore della marijuana. Addosso a lui i poliziotti hanno trovato circa 4,5 grammi della sostanza: ecco il perchè della segnalazione in prefettura come assuntore.

Per l'aggressore, invece, la denuncia al tribunale dei minori per oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Il professore ha ricevuto alcuni giorni di prognosi, dopo esser stato medicato all'ospedale San Bortolo.