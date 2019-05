Viganò sconfessa ancora il Papa sul caso McCarrick

Il caso McCarrick è riesploso. Prima la diffusione delle lettere da parte di un collaboratore dell'ex arcivescovo di Washington, che certificano come Benedetto XVI avesse disposto almeno delle restrizioni nei confronti dell'ex porporato statunitense, quasi in contemporanea una specificazione di papa Francesco, che è arrivata però a distanza di mesi dall'emersione della vicenda mediatica e adesso, infine, è tornato a dire la sua anche mons. Carlo Maria Viganò.

Il Santo Padre - come abbiamo raccontato ieri - ha dichiarato a Televisa di non aver ricevuto informazioni: " Altrimenti non avrei taciuto" . Ma c'è da segnalare pure una sorta di giallo attorno a un passaggio dell'intervista in questione. Quello in cui il pontefice argentino scandisce quanto segue: "E quando dice che mi ha parlato quel giorno, che è venuto ... e io non mi ricordo se mi ha parlato di questo, se è vero o no. Non ne ho idea!". A chi si riferisce il Santo Padre? A informare Jorge Mario Bergoglio di come Joseph Ratzinger avesse sanzionato McCarrick, stando a quanto lo stesso ex nunzio apostolico della Santa Sede negli Stati Uniti ha sostenuto nel suo memorandum, è stato proprio Viganò, che continua a raccontare una versione differente rispetto a quella dell'ex arcivescovo di Buenos Aires.