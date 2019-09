Una statua in onore di Andrea Camilleri nella sua Porto Empedocle

Il 6 settembre Andrea Camilleri avrebbe compiuto 94 anni e, nella giornata del suo primo compleanno dopo la sua scomparsa, nella sua Porto Empedocle si è voluto tributare un momento di ricordo dello scrittore “padre” del Commissario Montalbano.

E proprio durante il ricordo tributato in quella che, nei suoi romanzi, viene identificata come “Vigata”, è emersa l’idea di una statua per commemorare lo scrittore. In particolare, si pensa ad un monumento con lo stesso stile di quello realizzato a Lisbona in onore di Pessoa: Camilleri verrebbe raffigurato seduto in uno dei bar di via Roma, corso principale di Porto Empedocle, mentre è seduto in un tavolino.

Proprio in via Roma da alcuni anni è presente una statua raffigurante il commissario Montalbano, seppur con le sembianze immaginate dallo stesso Camilleri nei suoi romanzi e non con quelle dell’attore Luca Zingaretti che lo ha interpretato poi nell’omonima e fortunata fiction.

L’idea è stata annunciata dall’associazione “La strada degli scrittori” presieduta dal giornalista Felice Cavallaro, nel corso della serata dedicata a Camilleri presso il parco ferroviario di Porto Empedocle, teatro del ricordo dello scrittore nel giorno del suo compleanno.

“La statua di Pessoa è oggetto del pellegrinaggio di migliaia di turisti ogni anno – spiega Felice Cavallaro dal palco – ma a Porto Empedocle avremmo il caso, più unico che raro, di poter ammirare sulla stessa strada, a pochi metri di distanza, il popolare personaggio di tanti racconti nell'aspetto letterario originale, il suo autore e il saldo riferimento letterario di quest’ultimo”.

Nei prossimi mesi, conferma il sindaco della cittadina siciliana Ida Carmina, verrà effettuato un concorso di idee per individuare il modello di statua: molto probabilmente Camilleri verrà raffigurato come era solito vederlo nella sua Porto Empedocle, ossia mentre fuma una sigaretta seduto in un momento di relax.

Lo scrittore, sepolto a Roma dopo la morte avvenuta nello scorso mese di luglio, è sempre rimasto molto legato alla terra natia. Giunto al successo con il Commissario Montalbano, Camilleri è sempre stato un personaggio tanto complesso quanto controverso, specialmente nelle sue posizioni politiche. Ma, a livello generale, in tanti gli hanno sempre riconosciuto una grande lucidità intellettuale.

Adesso la sua Porto Empedocle vorrebbe ricordarlo anche alle prossime generazioni e far ricordare, ai turisti in visita all’ombra dei templi, le origini siciliane dello scrittore.