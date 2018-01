Deneuve si scusa dopo l'appello per la "libertà d'importunare"

È un mezzo passo indietro quello che Catherine Deneuve fa in una lettera aperta pubblicata dal quotidiano francese Liberation, in cui torna a parlare del tema delle molestie, dopo avere messo il suo nome nell'elenco di cento persone firmatarie di un appello finito sulle pagine di Le Monde e che difende la "libertà di importunare", parlando di una "caccia alle streghe" avviata dopo l'emergere del caso Weinstein.

" Lo stupro è un crimine, ma tentare di sedurre qualcuno, anche ostinatamente o in maniera maldestra, non lo è, come la galanteria non è un'aggressione machista ", si leggeva nell'appello. Ma se la Deneuve ribadisce "sono libera, e lo resterò", la fiumana di critiche che le si è rivolta contro dopo avere firmato l'appello la porta ora a correggere la rotta, spiegando il perché e che cosa significasse per lei aderire.

" Saluto fraternamente tutte le vittime di atti odiosi che possono essersi sentite offese. È a loro e soltanto a loro che presento le mie scuse ", spiega l'attrice francese, dopo che anche Le Monde ha dovuto pubblicare un articolo in cui argomentava la sua decisione di pubblicare l'appello. E dice che se avesse ritenuto che ci fosse alcunché sul tema delle molestie "non l'avrebbe firmato", condannando al contempo " un'era dove le semplice accuse sono sufficienti a ottenere punizioni, dimissioni... e spesso un linciaggio mediatico ".

La lettera aperta della Deneuve arriva dopo commenti sui media da parte di alcune delle donne che hanno firmato l'appello, per nulla in linea con il suo modo di vedere. In molte l'hanno condannata, a partire da Asia Argento, che sui social ha criticato le firmatarie: " La loro misoginia interiorizzata - ha scritto - le ha lobotomizzate fino a un punto di non ritorno ". Altrove sono arrivate invece dimostrazioni di sostegno. "Senza le avances - ha detto Claudia Gerini - finisce il mondo"-