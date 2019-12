Coi giallorossi al governo, il debito torna a crescere

Mentre il governo Conte si trova ad dover affrontare ogni giorno le spaccature all'interno della maggioranza, ora un'altra tegola piomba sui giallorossi: il debito pubblico italiano è tornato ad aumentare. E non di poco. Ben 7,5 miliardi a ottobre rispetto al mese precedente, toccando in questo modo quota 2.446,8 miliardi. Rispetto a fine ottobre dello scorso anno, il monte del debito è salito così di quasi 47 miliardi. A fornire l'aggiornamento mensile è la Banca di Italia che ha diffuso la pubblicazione statistica " Finanza pubblica, fabbisogno e debito ".

Secondo quanto rivelato da BankItalia, " a ottobre il debito delle Amministrazioni pubbliche è aumentato di 7,5 miliardi rispetto al mese precedente. L'aumento è dovuto all'incremento delle disponibilità liquide del Tesoro (9,8 miliardi, a 55,5 miliardi), che ha più che compensato l'avanzo di cassa delle Amministrazioni pubbliche (0,7 miliardi); gli scarti e i premi all'emissione e al rimborso, la rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e la variazione dei tassi di cambio hanno complessivamente diminuito il debito di 1,5 miliardi ". Un debito da capogiro che, ad ogni modo, supera abbondantemente quota 2.400 miliardi e non fa stare tranquillo il governo Conte.

Facendo invece riferimento alla ripartizione per sottosettori, il debito delle Amministrazioni centrali è aumentato di 7,2 miliardi, quello delle Amministrazioni locali di 0,5 miliardi, mentre il debito degli Enti di previdenza è diminuito di 0,2 miliardi. Dalle tabelle del report, come riporta Repubblica, è possibile scorgere una inversione di tendenza, relativa però al mese di settembre, nell'atteggiamento degli investitori stranieri verso l'Italia: sono scesi i titoli italiani nel loro portafoglio, 701 miliardi di Btp e simili dai 708 precedenti.