Confesercenti: "Canone unico, per imprese aumenti fino al 25%"

Un aumento della pressione fiscale locale sulle piccole imprese, l'ennesimo degli ultimi anni, "fino al +25% per i venditori ambulanti" a causa del canone unico. A lanciare l'allarme è Confesercenti. In una nota, l'associazione di categoria che riunisce più di 350mila imprese italiane denuncia un ulteriore aggravio di tasse per i commercianti a causa della nuova tassa unificata delle imposte locali minori, dal suolo pubblico alla pubblicità. Una mazzata mascherata da semplificazione. " La norma - scrive Confesercenti - prevede che il gettito fiscale del nuovo Canone non possa essere inferiore alle imposte che sostituisce, ma non pone alcun limite agli aumenti. Che possono arrivare, come nel caso del canone pagato dalle imprese ambulanti, anche al +25% ".

Il peso effettivo del nuovo canone deve ancora essere stabilito dai Comuni ma, ricorda Confesercenti, " tutti pagheranno 120 euro al metro quadrato all'anno, una cifra di molto superiore a quella pagata attualmente in buona parte dei casi. Il canone unico rischia dunque di configurarsi come un'ulteriore spinta alla pressione fiscale locale ", già aumentata negli anni successivi alla crisi economica - periodo 2008-2013 - con gli enti locali che " hanno infatti utilizzato la loro autonomia per contrastare le riduzioni delle basi imponibili ". Secondo l'associazione di categoria, che rappresenta le imprese italiane del commercio, del turismo e dei servizi, dell'artigianato e della piccola industria, tra il 2010 e il 2018 le imposte dirette locali "sono aumentate del 43,6% ", più 7 miliardi di euro, "p assando dal 7,2 al 9,4% delle imposte dirette totali ".