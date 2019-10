Draghi: "Ottimista sul futuro dell'Europa"

Si sta togliendo più di qualche "sassolino dalle scarpe" Mario Draghi, presidente uscente della Banca centrale europea.

Dall'Università Cattolica, dove si è svolta la cerimonia per conferirghi la laurea honoris causa in Economia, l'ex governatore di BankItalia dichiara: " La creazione dell’Unione europea, l’introduzione dell’euro e l’attività della Bce hanno incontrato molti ostacoli e dovuto fronteggiare molte critiche. Hanno dimostrato nondimeno il loro valore; oggi sono coloro che dubitavano a essere messi in discussione ".

A pochi mesi dal suo mandato la guida della Bce vuole sottolineare quanto fatto negli scorsi anni e nel farlo mostra un atteggiamento positivo rispetto ai risultati ottenuti: " Sono ottimista sull'Europa, essere parte dell'Unione europea è diventata la norma per la maggior parte delle persone. L'euro è popolare come non mai, mentre il supporto per l'Ue è al suo livello più alto dalle crisi precedenti ". Per il governatore della Bce le misure non convenzionali prese dalla Banca centrale europea, quali i tassi negativi e l’acquisto di titoli di Stato "H anno avuto un impatto sostanziale, contribuendo per 2,6 punti percentuali alla crescita del PIL nell'area dell'euro fra il 2015 e il 2018 e per 1,3 punti percentuali all'inflazione ".

Poi Draghi si concentra su tre temi: politiche fiscali, autonomia della Bce e Grecia. Sul primo punto l'economista ritiene che "Una politica fiscale più attiva nell'area dell'euro permetterebbe di modificare più celermente quelle politiche dei cui effetti negativi su alcune categorie di cittadini e di intermediari siamo ben consapevoli "; inoltre, " Dove la politica fiscale ha svolto un ruolo più rilevante dopo la crisi, il ritorno alla stabilità dei prezzi è stato più rapido. Negli Stati Uniti, ad esempio, dal 2009 al 2018 il disavanzo primario strutturale è stato in media pari al 3,6% del Pil potenziale, nell'area dell'euro si è registrato un avanzo pari allo 0,5%. E' una delle ragioni per cui i tassi di interesse hanno potuto risalire più velocemente negli Stati Uniti, mentre nell'area dell'euro sono bassi o negativi da lungo tempo ".

Per quanto riguarda il secondo punto, per Mario Draghi " L'indipendenza della banca centrale non preclude la comunicazione con i governi quando è chiaro che politiche reciprocamente allineate porterebbero a un ritorno più rapido alla stabilità dei prezzi ", sottolineando come questa imponga solamente dei " limiti su ciò che un tale allineamento potrebbe comportare ", stabilendo che " l'allineamento tra le politiche, ove necessario, deve servire l'obiettivo della stabilità monetaria e non dovrebbe andare a scapito di esso ".