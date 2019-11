"Il Fisco è troppo invadente". I nuovi controlli nel mirino

Il Fisco ha un obiettivo chiaro: tenerci sotto controllo. Seguendo la battaglia contro l'evasione, il sistema fiscale ha dato il via (anche grazie alle linee guida della manovra giallorossa) ad una verifica senza sosta di tutti i dati che riguardano i contribuenti. Gli strumenti utilizzati sono tanti (risparmiometro, redditometro, superanagrafe, evasometro) ma questi mezzi rischiano di alzare il velo sulla privacy dei contribuenti. Il Fisco adesso incamera una mole di dati impressionante. Dati che rendono conto anche dei nostri movimenti sui conti correnti, delle nostre spese, il tutto riportato e confrontato col reddito. Ma come ha sottolineato già più volte il garante della privacy, questo tipo di operazione potrebbe essere rischiosa nella tutela dei dati riservati dei singoli cittadini. Le banche dati controllate dalle autorità fiscali solo nel biennio 2016-2017 di fatto sono stati portati avanti 121.849 e 163.330 accertamenti. Come riporta Italia Oggi però il Fisco non ha controllato solo i dati tributari di eventuali evasori.

I controlli senza privacy