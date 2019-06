Fitoussi condanna le sanzioni Ue: "Italia sarebbe messa in ginocchio"

L'economista francese Jean-Paul Fitoussi non è uomo avvezzo al moderatismo. E se c'è da condannare le scelte del suo presidente, del governo francese o dell'Unione europea non ci pensa due volte. Lo ha fatto quando si è tratto di colpire il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ma anche, meno recentemente, quando si è trattato di condannare le decisioni di Emmanuel Macron, che in un primo momento lo stesso Fitoussi aveva sostenuto sperando in qualcosa che poi non si è mai realizzato.

Adesso, intervistato da Il Giorno, Fitoussi è tornato a parlare di Europa e di Francia, ma anche dell'Italia, Paese a cui l'economista dedica larga parte delle sue attenzioni. A entrare nel vortice delle critiche è soprattutto il tetto del 3% imposto dall'Unione europea: un " capestro " a detta dell'economista che affonda il colpo. Il parametro, spiega Fitoussi, " è assurdo, inutile. Non serve né all'Italia né all'Europa. Questo parametro che fissa il rapporto fra deficit pubblico e Pil risale al 1997: le condizioni all'epoca erano ben diverse ". Fitoussi non crede che Bruxelles possa pensare seriamente a un procedimento di sanzioni, perché il rischio per Roma ma anche per l'Europa sarebbe altissimo perché " metterebbe l'Italia in ginocchio, e questo non lo vuole nessuno. Costituirebbe un esempio supplementare di stupidità da parte dell' Europa ". Un errore che rischia di però di consegnare l'Unione europea alle forze euroscettiche e l'Italia a Matteo Salvini. Il leader leghista a detta dell'economista francese ha ragione a criticare le decisioni della Commissione e i parametri di Bruxelles, anche se per Fitoussi è sbagliato il modo di approcciare a questi temi: " Quando si appartiene a un'Unione, bisogna far credere che la soluzione sia il frutto di discussioni e negoziati, anche se non è vero. Le buone maniere sono utili. Gridare e battere i pugni sul tavolo è controproducente ".