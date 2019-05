Flat tax e tagli sul welfare: la risposta dell'Italia all'Ue

Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha presentato la lettera di risposta alla Commissione Ue che ha messo nel mirino il notro Paese per il mancato ripsetto della regola del debito nel 2018. Alcuni passaggi della missiva con cui il governa spiega le sue scelte a Bruxelles e le mosse per il futuro: " Dal lato della spesa, il governo sta avviando una nuova revisione della spesa e riteniamo che sarà possibile ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022 ", si legge nella lettera che avrebbe preparato il titolare di via XX Settembre.

Il ministro poi annuncia poi parla anche dello sperad e dei titoli italiani che stanno agitando e non poco il mercato: "I noltre siamo convinti che una volta che il programma di bilancio sarà finalizzato in accordo con la Commissione europea, i rendimenti dei titoli di Stato italiani diminuiranno e le proiezioni relative alla spesa per interessi saranno riviste al ribasso ". Alla lettera viene allegato il rapporto sull’andamento del debito redatto dal Dipartimento del Tesoro. " Colgo l’occasione - si legge nell’incipit - per ricapitolare la posizione del governo italiano in merito all’andamento del disavanzo e del debito nel 2018 alle nostre aspettative per l’anno in corso e ai programmi per il bilancio 2020-2022 ". Un punto fondamentale poi riguarda la flat tax che è stata già disegnata dalla Lega e proposta al titolare di via XX Settembre: " La flat tax punterà a ridurre la pressione fiscale gravante sulla classe media. Il Parlamento ha invitato il Governo a riformare, fatti salvi gli obiettivi di riduzione del disavanzo per il periodo 2020-2022, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, riducendo il numero degli scaglioni e la pressione fiscale gravante sulla classe media '', si legge nella missiva. ''Si effettuerà anche una revisione di detrazioni ed esenzioni fiscali''.