"Questo è un Fisco da regime". Ecco chi rischia la "batosta"

Sono pronte le linee guida dell’agenzia delle Entrate relative all’anno 2020, che avranno il compito di aiutare il Fisco a contrastare l’evasione fiscale.

Tra gli elementi contenuti nel documento anticipato da Il Sole 24 Ore ci sono alcuni punti sui quali vale la pena fare chiarezza, come ad esempio i controlli sui professionisti e gli autonomi che applicano il regime forfettario, le analisi di rischio sugli Isa effettuate utilizzando altri database e i dati raccolti attingendo allo spesometro. L’obiettivo è quello di recuperare 13 miliardi di euro di entrate erariali ed extratributarie nel corso del prossimo anno, 4,5 miliardi dei quali da conseguire mediante versamenti diretti da accertamento e controllo.

Partite Iva e autonomi

Prima di tutto è importante considerare che il Fisco, consapevole delle numerose adesioni al regime forfettario in seguito alle modifiche della legge di Bilancio per il 2019, ha pensato bene di controllare in modo mirato sia chi beneficia dell’aliquota flat al 15% (anche se entrato nel regime prima di quest’anno), sia chi fa parte della schiera delle partite Iva rispondente al regime dei vecchi minimi.

Finiranno sotto torchio anche gli autonomi, i quali dovranno essere in regola con la presentazione della dichiarazione dei redditi o della dichiarazione Iva. A partire dal 2020 i vari uffici territoriali avranno poi a disposizione le informazioni su quei soggetti che non hanno ancora regolarizzato o giustificato la propria posizione nonostante l’invio di un alert da parte del Fisco nel 2015.

Software di analisi e dati

Come se non bastasse, entro la fine dell’anno i funzionari dell’agenzia delle Entrate avranno la possibilità di lavorare sui dati inerenti all’attività effettuata nel 2018 “ da chi ha operato con il Fisco ”, trasmettendo, ad esempio, dichiarazioni o comunicazioni alle Entrate, difendendo clienti davanti alle commissioni tributarie o curando pratiche di aggiornamento catastale. In casi del genere si provvederà al riscontro tra il volume dell’attività svolta e i redditi dichiarati, uniti ad altre informazioni.

Sempre nel 2020 è prevista l’introduzione di un particolare software che aiuterà gli uffici nell’effettuare analisi di rischio e di controllo delle partite Iva “ obbligate alle pagelle fiscali ”, attribuite ai contribuenti in seguito ai dati comunicati con gli Isa.

Imprese e fattura elettronica

Capitolo imprese: il Fisco starà ben attento a esaminare l’utilizzo di falsi crediti in compensazione “ per pagare somme iscritte a ruolo ” o “ altri debiti ” con lo stesso Fisco. Due saranno gli aspetti osservati con un occhio di riguardo: il credito d’imposta su ricerca e sviluppo, che prevede il monitoraggio di codici di attività incompatibili con l’attività R&S e la media storica degli investimenti, e il bonus Renzi, per il quale saranno scovate quelle aziende prive di dipendenti o con un numero di addetti non in linea con le somme indicate. Dulcis in fundo, saranno presto messe a disposizione dei funzionari le liste selettive di quei soggetti considerati a rischio evasione. Questi elenchi saranno formati utilizzando i dati raccolti mediante la fattura elettronica, con l’esterometro o con l’invio dei corrispettivi.

