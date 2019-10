Manovra, le detrazioni fiscali solo a chi paga col bancomat

Alla fine, per recuperare i 7 miliardi dell'evasione fiscale non ci sarà alcun aumento dell'Iva nei confronti di chi paga in contanti. Così, per combattere l'evasione, il Governo è dovuto ricorrere al Piano B, che prevede una stretta sulle detrazioni, possibili solamente se si è pagato con bancomat o carta di credito, e sgravi fiscali in base al reddito, oltre che misure specifiche in alcuni settori, per contrastare il lavoro in nero.

Dopo la disapprovazione di Renzi, la Manovra immaginata da Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia, è saltata e il bonus/malus sull'Iva è sfumato: così, non solo non verrà applicato un aumento per chi paga in contanti, ma anche il bonus per gli acquisti fatti con carte e bancomat dovrà essere rivisto al ribasso. In questo modo, però, sarà difficile recuperare i 7 miliardi che servono per finanziare le altre misure.

Per questo, l'esecutivo dovrà mettere in atto altre misure, indicate nella Nota di aggiornamento del Def, il documento che precede di qualche settimana la legge di bilancio vera e propria. Dal prossimo anno, le spese portate per la detrazione dai redditi verranno riconosciute solamente se pagate con bancomat, carte di credito o bonifici bancari. Niente contanti, nemmeno per le spese mediche. In compenso, però, potrebbero essere aumentate le spese detraibili, basta che il tutto venga pagato con metodi rintracciabili.

Ma, per assicurare un gettito soddisfacente per recuperare i soldi dell'evasione fiscale, una delle alternative possibili è anche l'applicazione di un nuovo regime sulle compensazioni dei debiti Inps. Infatti, in pochi anni, le compensazioni sono passare da 6 a 12 miliardi di euro all'anno, il che lancia il sospetto di possibili frodi. Così, dall'anno nuovo, i crediti potrebbero essere compensati solamente se riconosciuti da un commercialista.