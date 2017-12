Ora per Mps al Tesoro manca un presidente

Sembrava tutto pronto, compresa la conferma degli attuali vertici incassata a fine novembre dal nuovo azionista di controllo ovvero il ministero del Tesoro. E invece a sorpresa ieri l'attuale presidente della banca senese, Alessandro Falciai, ha annunciato il suo passo indietro. Un colpo di scena arrivato alla vigilia dell'assemblea dei soci di lunedì che dovrà approvare il rinnovo del cda votando l'elenco di candidati depositato il 22 novembre dallo Stato, che entro fine anno salirà al 70% del Monte, e dalle Generali, secondo azionista con il 4,3%.

Falciai si ritira «per sopraggiunti motivi personali» che lo rendono «indisponibile» a un nuovo mandato al fianco dell'ad, Marco Morelli. La decisione è legata agli sviluppi dell'indagine della Procura di Savona sulla società nautica Mondomarine proprietaria dei cantieri di Pisa e Savona che vedrebbe Falciai - azionista e presidente di Mondomarine fino al settembre 2016 - tra gli indagati per vari reati societari. In realtà è stato proprio lui a inoltrare ai magistrati una verifica contabile dei cantieri, da lui commissionata, che avrebbe evidenziato irregolarità nella gestione dei cantieri. Meglio, però, ritirarsi da Siena per senso di responsabilità evitando pericolose strumentalizzazioni a un istituto che sta attraversando un momento delicato.

Uscito dalla lista Falciai, che presiederà comunque l'assemblea di lunedì, il Tesoro deve trovare in fretta un nuovo candidato presidente. La lista del socio di maggioranza verrà integrata lunedì mattina in avvio dell'assise e il week end servirà al ministro Pier Carlo Padoan, che lunedì non potrà essere a Siena perchè convocato davanti alla Commissione Banche, per sciogliere il rebus. Lo Stato ha infatti due opzioni: trovare in fretta un nuovo papabile presidente oppure sostituire Falciai con un nome già presente nella lista. Il ministero è «al lavoro per un'altra candidatura alla presidenza», hanno riferito fonti di via XX Settembre.