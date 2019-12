Pagamenti pensioni: il calendario completo del 2020

Non solo scadenze. L'Inps, infatti, ha reso note anche tutte le date relative all'accredito delle pensioni. Così, ora, sul calendario non compariranno più solamente i segni delle scadenze entro cui fare i pagamenti, ma anche i giorni in cui si ricevono i soldi.

L'ente previdenziale ha comunicato tutte le date da tenere a mente nella circolare numero 147 dell'11 dicembre 2019, pubblicata da Scadenzefiscali.it. Così, i pensionati possono prendere nota dei giorni in cui riceveranno il denaro dallo Stato. Nel documento, oltre ai giorni in cui si ricevono le pensioni, sono contenute tutte le regole per il 2020, dalla rivalutazione delle pensioni, alle prestazioni assistenziali, senza dimenticare la gestione fiscale alla periodicità del pagamento.

Anche quest'anno, il calendario segue le regole degli anni precedenti: il pagamento verrà effettuato il primo giorno del mese. Nel caso in cui, il primo del mese cada in un giorno festivo o in un giorno in cui le banche sono chiuse, il pagamento verrà effettuato alla prima data possibile. Funzionerà in questo modo per tutti i mesi del 2020, fatta eccezione per gennaio, in cui il pagamento avverrà con un giorno di ritardo, come già accaduto in precedenza: i pensionati, infatti, riceveranno i soldi a partire dal giorno 3, "secondo giorno lavorativo bancabile". La regola del 3 gennaio sarà valida sia "per i titolari di conto corrente Bancoposta", che "per i titolari di libretto/Inps card".

L'accredito delle pensioni, come quello di assegni, indennità di accompagnamento degli invalidi civili e rendite vitalizie dell’INAIL, sono accreditati con un pagamento unico. In genere, i pensionati che usano i servizi degli Istituti di credito dovranno aspettare qualche giorno in più rispetto a coloro che si affidano a Poste italiane: quando il primo del mese cade di sabato, infatti, dovranno aspettare fino al lunedì successivo per ricevere il pagamento, dato che nel weekend le banche sono chiuse. I clienti di Poste italiane, che sono aperte anche il sabato, invece, riceveranno subito la pensone.

Ecco tutte le date da segnare sul calendario per l'accredito delle pensioni: