Retromarcia del governo: plastic tax dimezzata

Retromarcia del governo giallorosso sulla plastic tax, che sarà "sostanzialmente dimezzata" e rinviata di almeno sei mesi.

Fonti di governo spiegano che la tassa sulla plastica, uno dei provvedimenti più controversi contenuti nella manovra, subirà un dimezzamento del prelievo, attualmente a 1,1 miliardi di euro per il periodo 2020. Tra le altre modifiche in preparazione, è previsto un ampliamento della platea dei prodotti esentati, visto che non saranno toccati dalla tassa quei beni dotati di una parte riciclata, i quali si aggiungono a quelli compostabili. Ricordiamo che al momento gli emendamenti governativi sono stati ridotti a una cinquantina rispetto alle 200 proposte di modifica inizialmente presentate ai ministeri.

Come cambia la plastic tax

Il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, in audizione in commissione Industria del Senato, ha spiegato cosa succederà con la plastic tax: “ Inizialmente la plastic tax era prevista al primo gennaio. Ho chiesto esplicitamente che fosse traslata almeno di sei mesi e adesso, che comunque incide probabilmente in modo troppo rapido sul nostro sistema produttivo, la rimoduliamo per allungarla nel tempo e limitarne l'introduzione nel primo periodo ad alcuni specifici prodotti che sono fortemente impattanti sull'ambiente e che riguardano per esempio le plastiche non riciclabili ”. Nonostante un rinvio di almeno sei mesi, Patuanelli ha aggiunto che “ il pacchetto è questo, è chiuso e l'impresa deve sapere che si va in questa direzione. Gli do tutto il supporto per la transazione però una scelta va fatta ".

L'ira di Forza Italia