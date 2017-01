Trump ringrazia Marchionne per l'annuncio dei nuovi investimenti negli Usa

La "cura Trump" sembra funzionare. Dopo Ford anche Fca ha deciso diinvestire ancora negli Stati Uniti un miliardo di dollari. Proprio per questo il presidente eletto Donald Trump ha ringraziato Fiat Chrysler Automobiles. "Sta finalmente succedendo - ha twittato il presidente eletto Trump - Fiat Chrysler ha appena annunciato il piano per investire un miliardo di dollari per le fabbriche in Michigan e Ohio, creando 2.000 posti di lavoro. Questo dopo che Ford ha detto, la scorsa settimana, che si ingrandirà in Michigan invece di costruire una fabbrica da un miliardo di dollari in Messico. Grazie Ford & Fca".

It's finally happening - Fiat Chrysler just announced plans to invest $1BILLION in Michigan and Ohio plants, adding 2000 jobs. This after... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 gennaio 2017

"Che devo dire. Lo ringrazio. È un atto dovuto al Paese", ha commentato l’amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, durante il salone dell’auto di Detroit. "Aspettiamo le sue proposte, al momento non le conosciamo", prosegue Marchionne in merito ad eventuali contatti con Trump prima dell'annuncio da 1 miliardo di dollaro annunciato nella notte negli Usa. "Non gli ho mai parlato, e non ho mai parlato ai suoi consiglieri" ha ribadito Marchionne, spiegando come "la decisione era stata ponderata da tempo, ed allinea questi impianti a quanto abbiamo annunciato per gli impianti Usa". "Non c'è nulla di anomalo", aggiunge il manager.

Secondo Marchionne "ci troviamo su un nuovo terreno. Non abbiamo mai avuto un presidente che twitta". Ed ha aggiunto: "Forse è un nuovo modo di comunicare in politica", sottolineando che ci si adeguerà e che "la vita va avanti".