Inps, Tridico: "Ispezioni con droni contro il capolarato"

Saranno i droni i nuovi strumenti per contrastare il capolarato in agricoltura.

Lo ha affermato il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, durante l'audizioni nelle commissioni lavoro e agricoltura. L'istituto pensionistico metterà in campo sia " una task force di ispettori che collaborino con forze dell'ordine e magistratura " che " un utilizzo maggiore di strumenti tecnologici come i droni per fare controlli più precisi su appezzamenti e la loro redditività ", in quanto il caporalato rappresenta " un problema di criminalità organizzata, non solo di lavoro irregolare ".

La legge del 2016 di contrasto al fenomeno del caporalato " ha avanzato una proposta normativa abbastanza efficace che va nella direzione della risoluzione del problema, ma abbiamo anche scoperto - continua Tridico - di avere un fenomeno di caporalato maggiore di quanto pensassimo prima ".

" Non abbiamo il controllo del territorio in agricoltura perché evidentemente - afferma il presidente Inps - c’è una scarsità di risorse importante e gli ispettori attualmente non riescono a essere presenti, anche perché c’è stata anche una loro forte riduzione ".