Juventus, ecco la seconda maglia: bianca con logo rosso

La Juventus ha certamente deciso di dare un netto taglio con il passato per quanto riguarda il design delle sue divise per la prossima stagione 2019/2020. La maglia principale ha abbandonato le iconiche strisce verticali per un look metà nero e metà bianco con al centro una sottile stiscia verticale di colore rosso. Una scelta che aveva diviso i tifosi che non avevano certamente gradito questo cambio di design dietro al quale ci sarebbe una precisa strategia di marketing per rendere meglio spendibile il brand Juventus, soprattutto all'estero.

Negli ultimi giorni erano poi emerse anche le immagini della terza maglia dei bianconeri anche in questo caso completamente rivoluzionata rispetto al passato con una dominanza dei colori blu e bianco. Pure in questo caso i tifosi hanno avuto qualcosa di ridire e probabilmente non digeriranno subito anche la seconda maglia della squadra, le cui immagini sono apparse nella giornata di oggi.

Come riportato da La Maglia Bianconera, la terza maglia sarebbe caratterizzata da un colore bianco con inserto camouflage. Le scritte degli sponsor sarebbero di colore rosso che dovrebbe essere pure la tonalità scelta per i calzoncini. Una maglia che sicurmente farà discutere le tifoserie.

La Juventus per la prossima stagione intende davvero rivoluzionare la sua squadra con nuove maglie, nuovi giocatori e persino un nuovo allenatore.