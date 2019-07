Caserta, il ristorante “Casa Clerici” chiude i battenti dopo quattro anni

Dopo appena quattro anni chiude “Casa Clerici”, nel centro commerciale di Marcianise, in provincia di Caserta. Il ristorante che la conduttrice della Rai Antonella Clerici aprì in Campania nel 2015 ha cessato la sua attività. Delusi i fan, che seguono ogni attività del noto personaggio televisivo.

Antonella Clerici aveva deciso di aprire il suo primo ristorante dopo anni di esperienza dietro i fornelli de “La prova del cuoco”, la fortunata trasmissione che le ha dato tanta popolarità. “Il locale – disse la Clerici il giorno dell’inaugurazione – nasce a mia immagine e somiglianza. Non è come quelli di tanti colleghi che però rimangono dietro le quinte o ci vanno ogni tanto a mangiare.

Qui sarà come entrare in casa mia, assaggiando i piatti che piacciono a me e che io so cucinare”. Nonostante il ristorante si ispirasse ai piatti tradizionali italiani e il prezzo medio di 15 euro a persona fosse alla portata di tutti, non ha retto al mercato e alla concorrenza.

Da un anno e mezzo il locale non era più gestito direttamente dalla conduttrice e sarebbe stato proprio il cambio di gestione a far propendere per la decisione di chiudere definitivamente i battenti. Un passaggio di mano che non avrebbe migliorato gli incassi, decretando l’inevitabile fallimento.

