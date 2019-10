Cosa non pulire mai con l'aceto

Nuova vita per l'aceto, un prodotto presente in qualsiasi abitazione ed in grado di trovare spazio sia sulla tavola che nell'armadietto dei prodotti per la pulizia che come alleato della bellezza personale. Il trend del momento punta ad un utilizzo consapevole di prodotti naturali e quindi maggiormente salutari, in favore di un impatto ambientale minore e con la diminuzione dell'utilizzo di articoli industriali maggiormente inquinanti.

L'aceto trova spazio tra i prodotti beauty specialmente se aggiunto alla crema corpo, permettendo così un restringimento dei pori, ma anche per una chioma più lucente se mixato con il balsamo. Negli anni è riuscito ad assumere nuovi ruoli anche all'interno delle mura domestiche, non solo come condimento classico ma anche come detergente green in coppia con il bicarbonato.

L'aceto è un ottimo igienizzate e anticalcare, antimuffa e disgorgante, aiuta a detergete gli abiti, mobili e vetri, ma il suo deve risultare un utilizzo consapevole e attento per impedire danni e problematiche. Nonostante le sue indiscutibili doti non può trovare spazio su alcuni supporti e materiali, la sua presenza potrebbe rovinarli e deteriorarli per sempre.

Marmo e granito : piani e pavimenti realizzati con questo materiale necessitano l'utilizzo di detergenti specifici, in grado di ravvivare i colori e la bellezza. L'aceto può solo opacizzarli fino a rovinarli definitivamente.

: piani e pavimenti realizzati con questo materiale necessitano l'utilizzo di detergenti specifici, in grado di ravvivare i colori e la bellezza. L'aceto può solo opacizzarli fino a rovinarli definitivamente. Pietra : i pavimenti e le pareti in pietra non devono essere trattate con aceto, con ammoniaca o con sostanze acide perché potrebbero corrodersi e rovinarsi per sempre con ricadute sul budget familiare.

: i pavimenti e le pareti in pietra non devono essere trattate con aceto, con ammoniaca o con sostanze acide perché potrebbero corrodersi e rovinarsi per sempre con ricadute sul budget familiare. Lavatrice : l'impiego occasionale dell'aceto potrebbe aiutare nell'eliminazione dei batteri presenti sui vestiti e nella lavatrice ma è vietato prolungarne l'utilizzo, a lungo andare potrebbe rovinare l'elettrodomestico oltre ad inquinare le acque di scarico. Inoltre è del tutto vietata la combinazione con la candeggina perché tossica e dannosa per la salute.

: l'impiego occasionale dell'aceto potrebbe aiutare nell'eliminazione dei batteri presenti sui vestiti e nella lavatrice ma è vietato prolungarne l'utilizzo, a lungo andare potrebbe rovinare l'elettrodomestico oltre ad inquinare le acque di scarico. Inoltre è del tutto vietata la combinazione con la candeggina perché tossica e dannosa per la salute. Uovo : l'eventuale macchia prodotta dalla caduta di un uovo andrà tratta semplicemente con acqua e sapone, l'impiego dell'aceto potrebbe fissarla per sempre al supporto rovinandolo.

: l'eventuale macchia prodotta dalla caduta di un uovo andrà tratta semplicemente con acqua e sapone, l'impiego dell'aceto potrebbe fissarla per sempre al supporto rovinandolo. Legno : anche per il legno vale il discorso rivolto ai supporti in pietra, l'impiego dell'aceto risulta dannoso anche se diluito con acqua; a lungo andare potrebbe corrodere il materiale.

: anche per il legno vale il discorso rivolto ai supporti in pietra, l'impiego dell'aceto risulta dannoso anche se diluito con acqua; a lungo andare potrebbe corrodere il materiale. Lavastoviglie : sicuramente può risultare utile come elemento sostitutivo del brillantante ma sono occasionalmente, perché l'utilizzo costante può incidere sul benessere della lavastoviglie, in particolare degli elementi in gomma.

: sicuramente può risultare utile come elemento sostitutivo del brillantante ma sono occasionalmente, perché l'utilizzo costante può incidere sul benessere della lavastoviglie, in particolare degli elementi in gomma. Rubinetti : nonostante il trend ne imponga l'uso per la pulizia dei rubinetti e del lavello l'aceto inrealtà non è molto adatto, perché può corrodere i metalli favorendo il rilascio del nichel.

: nonostante il trend ne imponga l'uso per la pulizia dei rubinetti e del lavello l'aceto inrealtà non è molto adatto, perché può corrodere i metalli favorendo il rilascio del nichel. Legno cerato: mobili e superfici protetti dalla cera vanno curati con prodotti specifici in grado di rinnovare questa fondamentale patina che l'aceto, potrebbe contribuire a sciogliere opacizzando il legno.

Nonostante risulti come prodotto economico e naturale è costituito da acido acetico: fortemente corrosivo, difficilmente biodegradabile e molto inquinante.