L'Ong di Casarini "strappa" migranti alla Libia. E li carica sulla barca a vela

Detto, fatto. Il veliero di Mediterranea Saving Humans "strappa" altri migranti alla Guardia Costiera libica e carica a bordo 55 persone. I disperati sono dunque accalcati sulla "Alex", la barca "da crociera" da 20 metri che da ieri pattuglia la zona Sar di competenza attribuita alla Libia.

Stamattina l'Ong su Twitter informava i follower delle mancate segnalazioni di barconi in difficoltà. Ma non ha dovuto attendere molto. Intorno alle 15.45 Allarm Phone, il servizio che raccoglie le richieste di aiuto, riceve la chiamata da una "barca in pericolo" salpata dalle coste libiche. Immediatamente informa le autorità e, ovviamente, Mediterranea che subito si dirige verso il "gommone in pericolo con 55 persone, di cui 11 donne (una incinta) e 4 bambini". Casarini&co hanno contattato il centro di coordinamento italiano, che - come logico - ha ribadito la competenza della Libia che aveva "assunto il coordinamento dell'evento, inviando anche sul posto una motovedetta". A questo punto i buonisti avrebbero dovuto attendere le autorità di Tripoli, ma non l'hanno fatto. Il motivo? Ideologico. "Devono essere salvati - scrive Mediterranea online - non riportati in Libia".

Il caso Sea Watch e la scarcerazione di Carola sembrano aver dato nuova linfa alle organizzazioni solidali, pronte a sfidare l'Italia mentre la Libia minaccia di rilasciare tutti gli immigrati. Mediterranea lo ha detto forte e chiaro: nonostante la Mare Jonio sia sotto sequestro, ha deciso di mettere in mare il veliero fino ad ora utilizzato come nave da appoggio. La barca non è attrezzata per il search and rescue e se incontra dei naufraghi può solo fornire il primo soccorso. Poi avrebbe bisogno di trasbordare i migranti altrove. Nessun problema: al suo fianco navigano sia la Open Arms che la Sea Eye con altre due imbarcazioni meglio attrezzate.