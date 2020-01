Di Maio in caduta libera anche sui social network

Brutto periodo per Luigi Di Maio, il leader del Movimento Cinque Stelle, anche sui social. La crisi politica che lo ha colpito si ripercuote anche su internet, facendolo diventare uno dei più penalizzati degli ultimi mesi. Oltre a quelli che fuggono dal M5s, ci sono anche quelli che se la danno a gambe online, dove tutti i politici cercano di essere sempre presenti e di accaparrarsi followers e like. Solo su Facebook sono tantissimi i quelli che fino a poco tempo fa lo seguivano e che adesso invece hanno preso il largo, abbandonandolo. Sul social network conta 2.206.595 fans, dietro solo al leader della Lega, Matteo Salvini, sempre molto attivo sulle sue pagine, che ne vanta 4.135.790.

In tanti hanno detto addio a Di Maio

Come riportato da Il Messaggero, da quando è nato il governo giallorosso, Di Maio ha detto addio a 31.071 followers. Non va meglio neanche agli altri pentastellati di rilievo: perdite importanti si sono registrate anche per Beppe Grillo e Di Battista, anche se, c’è da dire, non così rilevanti. Il Ministro degli Esteri li batte di gran lunga, con circa 7,600 amici su Facebook che hanno deciso di abbandonarlo. Stesso discorso per Instagram, sempre più di rilievo, dove la perdita si aggira intorno ai 1,500 utenti. I post che Di Maio mette hanno sempre meno approvazione, e sono ormai rarissime le volte che riescono a superare i 10mila like. Sono invece in aumento i pollici abbassati e i commenti negativi. Tutt’altra situazione per Matteo Salvini che riceverà sì qualche commento negativo, ma soprattutto positivi. E gli altri leader politici come vanno? Quasi tutti in salita.

Chi sale e chi scende