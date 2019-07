Massa, incendio in palazzina: si getta per salvare i familiari

Sei persone sono al momento ricoverate presso l'ospedale NOA di Massa Carrara, ma nessuna di loro è in pericolo di vita. Tutto a causa di un incendio scoppiato in una palazzina sita in viale della Repubblica a Quercioli (frazione del comune di Massa), intorno alle 6:15 di domenica 21luglio 2019. Il più grave risulta essere un uomo che, per dare l'allarme e salvare la sua famiglia composta da moglie, due figli di 7 e 14 anni e i nonni, si è gettato dal terrazzo del primo piano fratturandosi alcune parti del corpo. La famiglia dell'uomo era rimasta bloccata nel terrazzo del pian terreno, ma è stata salvata dall'intervento dei vigili del fuoco.

Questi, per portare i poveri malcapitati al riparo, hanno dovuto tagliare le inferriate per creare un punto d'uscita. Infatti, le fiamme impedivano di poter risalire dalla scala interna. Solo dopo aver salvato la famiglia, tramite anche l'ausilio di alcuni autorespiratori, i vigili del fuoco (in tutto 10) hanno provveduto ad estinguere le fiamme, che si erano sviluppate a partire dal primo piano.

Oltre ai pompieri sono intervenuti ulteriori mezzi di soccorso sul luogo dell'incendio e, come informa Voce Apuana, era stato allertato anche il Pegaso. La donna, i due figli e i due nonni sono stati in seguito trasportati in ospedale in codice giallo, dai sanitari del 118. Il capofamiglia, autore del precitato eroico gesto, è invece ricoverato in codice rosso, ma dovrebbe comunque cavarsela. Ancora non si conoscono nei dettagli le origini dell'incendio che avrebbe potuto distruggere la vita di un'intera famiglia. Dalle prime visite effettuate al NOA, i feriti non sembrano aver riportato ustioni, ma risultano essere intossicati e al momento sono curati dal personale medico.