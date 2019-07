Lo scarabeo del Giappone che semina il panico a Sud di Milano

L’allarme di Legambiente Vittuone è arrivato tramite la pagina ufficiale su facebook. Uno scarabeo sta seminando il panico tra gli agricoltori, perché in pochissimo tempo è in grado di divorare una intera piantagione. Conosciuto con il nome scientifico di Popillia Japonica, il coleottero proveniente dal Giappone è vorace e veloce. Il post su Facebook non lascia dubbi, lancia l’allarme e si rivolge anche agli animalisti, chiedendo loro di non provare pietà per l’animaletto colorato ma di pensare che è pericoloso per le coltivazioni e i giardini.

“ Accoppatelo!” è l’invito rivolto, con tanto di punto esclamativo, a chiunque dovesse trovarselo davanti. Il post continua poi con maggiori informazioni sull'animaletto “Lui si mangia le foglie e le larve mangiano le radici. Si è diffuso fino alle porte di Milano e Sedriano è uno dei paesi colpiti”. 1143 fino a questo momento le condivisioni raggiunte e molti i commenti lasciati. Da quelli che seminano consigli su come eliminare il problema, a coloro che raccontano la loro esperienza diretta con lo scarabeo. Addirittura c'è chi assicura di averne trovati a bizzeffe sul lenzuolo appena steso.

Unica certezza è quella che la Popillia Japonica si riproduce a tempo di record e che in pochissmo tempo ricopre tutto ciò che ha a tiro. Molti anche i commentatori che chiedono di non esagerare con questi allarmismi perché si rischia di creare il panico e andare a uccidere qualunque coleottero si veda, non essendo tutte le persone esperte di questa specie.