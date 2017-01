Arco della Pace, sceneggiata dei Sentinelli: "Ripuliamo la piazza dalle tracce fasciste"

Un gesto che rischia di far passare per intolleranti proprio gli «antifascisti» che di parole come «tolleranza» e «libertà» si riempiono la bocca. «Abbiamo ripulito la piazza dell’Arco della Pace, dalle tracce fasciste. Grazie a tutti i presenti...» dicono i Sentinelli di Milano che si sono dati appuntamento all’arco della Pace «per ripulirlo dopo che è stato insozzato dalla presenza di Forza Nuova». Il 14 gennaio Roberto Fiore aveva sfilato all’Arco della Pace in una manifestazione autorizzata dalla Prefettura.