Aspirina scambiata per cocaina. E la prof chiama i carabinieri

In una scuola una professoressa ha scambiato un’Aspirina per cocaina e ha subito allertato i carabinieri. Giornata scolastica particolare quella di mercoledì 2 ottobre per alcuni alunni di una scuola di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, che si sono visti arrivare i militari in classe. Contattati da milanotoday, i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno spiegato quanto accaduto all’interno dell’Istituto d’Istruzione Superiore Altiero Spinelli, sita in via Giacomo Leopardi. Una professoressa avrebbe infatti scambiato della polvere bianca per cocaina. La sostanza in questione però era un medicinale, per l’esattezza un’Aspirina.

L’equivoco sarebbe partito dalla richiesta di un’Aspirina da parte di un alunno con un braccio ingessato rivolta a un suo compagno di classe. Subito il ragazzo ha cercato nel proprio zaino e dopo poco ha tirato fuori una bustina con al suo interno alcune pillole medicinali. Una volta trovata la compressa l’ha subito passata all’amico. Nel tragitto da una mano all’altra però questa si è in parte sbriciolata sul banco.

La scena non è sfuggita alla professoressa che, credendo si trattasse di cocaina, ha immediatamente chiamato i carabinieri. Quando i militari sono giunti in classe hanno controllato la polvere bianca e subito si sono accorti che non si trattava della sostanza stupefacente, ma bensì di una normalissima Aspirina.

