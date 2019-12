Attraversa i binari con le cuffie alle orecchie: donna investita dal tram

Stava ascoltando la musica con le cuffiette alle orecchie e per questo non si sarebbe accorta dell'arrivo del tram. Una donna di 63 anni è stata così travolta dal mezzo e ora si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale.

Erano passate da poco le 8 di questa mattina quando la donna è stata investita dal tram della linea 19 in viale Severino Boezio, davanti a City Life (guarda la gallery). La 63enne, di origine cinese, non si sarebbe accorta dell'arrivo del mezzo: alle orecchie aveva infatti le cuffiette per la musica che l'avrebbero distratta e isolata dal mondo esterno. E mentre attraversava i binari, in un punto non consentito, è arrivato il tram che l'ha presa sotto.

Il conducente del mezzo ha visto la donna sbucare davanti a lui all'improvviso. Così ha più volte suonato per avvertirla del pericolo e per farla allontanare subito dai binari. Lei però, a causa della musica alle orecchie, non ha sentito niente e ha continuato a camminare come se nulla fosse. Il macchinaista ha quindi cercato di rallentare la corsa del mezzo, ma, nonostante la brusca frenata, l'impatto è stato inevitabile.

Sul posto è subito giunta un'ambulanza. I soccorritori del 118 hanno intubato la donna e l'hanno trasportata in codice rosso al Policlinico. Secondo alcune indiscrezioni, la 63enne avrebbe riportato una frattura di una caviglia e un in importante trauma cranico. La polizia locale di Milano ha subito svolto i rilievi del caso e sta ora cercando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto questa mattina.

Incidenti di questo tipo accadono spesso in città. Molte volte sono provocati dalle cuffie utilizzate per ascoltare musica che isolano le persone dai rumori esterni, altre invece sono frutto della distrazione o di manovre improprie. Attraversare i binari in punti non consentiti infatti può rivelarsi fatale.

È successo a Milano pochi giorni fa. A perdere la vita è stato un uomo di 45 anni che non si sarebbe accorto del sopraggiungere del tram. In viale Fulvio Testi, al capolinea della metropolitana M5, il macchinista si è trovato davanti un uomo che stava attraversando le rotaie. Il conducente ha cercato in tutti i modi di avvisare il 45enne e di farlo così spostare dai binari, ma ogni suo tentativo di evitare il tragico impatto si è rivelato vano. Giunti sul posto, i soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo.