Autonomia al capolinea. E Forza Italia adesso prepara la "remuntada"

Era in salita già con Matteo Salvini vicepremier, con un governo targato Pd-5 Stelle l'Autonomia di Lombardia e Veneto è destinata al capolinea. Il presidente regionale aveva lanciato l'allarme giorni fa e dopo che il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha incaricato Giuseppe Conte per la formazione del nuovo governo ha rincarato la dose. Attilio Fontana ha ribadito che «sta iniziando un'esperienza di governo imbarazzante e preoccupante» e il suo «timore maggiore» è legato alle sorti dell'autonomia, perchè «i grillini hanno messo ostacoli alla riforma inventandosi cose indicibili, addirittura che avrebbe scatenato una guerra tra nord e sud», e «il Pd ha una visione centralista». L'europarlamentare dem Pierfrancesco Majorino, ex assessore al Welfare della giunta Sala, teme piuttosto che il patto coi grillini al nord possa comportare (soprattutto) un tracollo in termini di consensi per il centrosinistra. Mancano meno di due anni al voto per il prossimo sindaco di Milano e il centrodestra lancerà con largo anticipo la campagna: «È del tutto evidente - scrive su Facebook - che questo governo ha nel nord un suo fianco scoperto possibile. O meglio una pagina d'opposizione già scritta che potrà essere facilmente cavalcabile se non se ne terrà conto sin dai primi passi. È una questione da affrontare in termini di persone coinvolte (ma non di figurine per le "correnti" messe a caso), di priorità e scelte». Un richiamo a coinvolgere da subito nel governo esponenti del nord. Sui «temi centrali delle autonomie, degli investimenti, delle infrastrutture, del sostegno alla creazione di lavoro (e dunque del dialogo con tutto il tessuto imprenditoriale) e della drammatica pagina costituita dal nord impoverito e bisognoso di politiche sulla casa molto più radicali - prosegue Majorino - si giocherà un bel pezzo di futuro di questa complicata e interessante sperimentazione politica che sta venendo alla luce a Roma. E che non solo a Roma deve essere percepita».

E Forza Italia lancia ora la «remuntada», al nord e non solo. Marco Bestetti, presidente del Municipio 7 e commissario nazionale di Fi Giovani, sottolinea che «ancora una volta Berlusconi ha dimostrato lungimiranza politica indicando la rotta da seguire per riportarci ad essere il primo partito del centrodestra. Il movimento giovanile è pronto alla sfida per riportare il baricentro della coalizione su posizioni atlantiste, europeiste e liberali. Da nord a sud, i nostri militanti ed eletti accolgono con grande entusiasmo il nuovo ruggito del presidente. La ricreazione è finita, tocca a Fi prendere per mano il centrodestra per riportarlo alla guida del Paese». Il consigliere azzurro Alessandro De Chirico pubblica su Facebook la foto-affondo di Salvini col messaggio: «Il Pd torna al governo, grazie Capitano!». E aggiunge: «Spero che il grandissimo autogol di Salvini serva da lezione ai moderati per capire che bisogna piantarla di rincorrere la Lega, è ora di riorganizzarsi per dare un'alternativa politica valida al Paese».