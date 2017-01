Bande «latinos», mani sulla città

Una notizia buona e una cattiva. Quella buona è che dai dati diffusi ieri dal capo della Polizia Franco Gabrielli in commissione parlamentare per la sicurezza «In tutte le 14 realtà metropolitane del paese e anche a Milano si deve evidenziare il dato sulla regressione dei delitti». Quella cattiva in realtà sono più di una: nelle periferie la situazione di insicurezza e di degrado è forte e a far paura sono soprattutto le bande sudamericane. «Così' l'incremento della sicurezza rilevata non e' accompagnato dal parametro della sicurezza percepita...» ha continuato Gabrielli. Tradotto significa che, nonostante i numeri, la gente non si sente tranquilla.

A Milano le periferie sono un problema da sempre. Utilizzate come passerella elettorale da molti candidati in tutti questi anni e poi sistematicamente dimenticate e lasciate al loro destino. Disagio e degrado che il capo della Polizia ieri ha messo in fila in una triste hit parade:_«Quelle piu' esposte sono Lambrate, Mecenate, Quarto Oggiaro e Scalo Romana- ha spiegato- e il problema vero sono le bande sudamericane». I «latinos» li chiamano in questura, gruppi di giovani determinati e violenti, importati dal Sudamerica ma ora anche di seconda generazione dove gestiscono spaccio e traffici senza esclusione di colpi. Girano in gruppo e fanno paura a chi vive nei quartieri più lontani dal centro ma preoccupano anche le forze dell'ordine per tutta una serie di reati predatori e per le risse all'ordine del giorno in parchi, stazioni metro e aree circostanti. L'ultimo episodio pochi mesi fa in piazzale Loreto, dove in un regolamento di conti, c'è anche scappato il morto. «La logica con cui si muovono queste gang- continua Gabrielli, e' la conquista del predominio su parti di territorio ed il controllo delle attività illecite in quelle aree». Spaccio che ogni banda controlla nella sua zona e gestisce secondo le proprie regole. Una dai quartieri più a rischio è Rogoredo ma ci sono traffici intensi anche in zona San Siro, Porta Venezia e alla stazione centrale. Una lotta continua, un fenomeno in crescita che le forze dell'ordine provano ad arginare: «Complessivamente nel 2016 l'attività antidroga a Milano si è sviluppata in 1.198 operazioni- ha spiegato il capo della polizia- e ha permesso di sequestrare 1.135 kg di stupefacenti e di denunciare 1.519 soggetti, 1.193 dei quali arrestati».

